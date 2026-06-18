Gdje je život najskuplji: Danska i Irska u vrhu, Bugarska na dnu liste

Najviši nivoi cijena za potrošnju domaćinstava zabilježeni su u Danskoj, 140 posto prosjeka EU, Irskoj 136 posto i Luksemburgu 132 posto.

Najniži nivoi registrirani su u Bugarskoj, 63 posto prosjeka EU, Rumuniji 65 posto i Poljskoj 73 posto.

Prema podacima Eurostata, troškovi stanovanja, kao najveća stavka potrošnje domaćinstava na nivou EU, najviši su bili u Irskoj i iznosili su 190 posto prosjeka EU, dok su najniži bili u Bugarskoj, 41 posto prosjeka,pišu Vijesti

Cijene hrane i bezalkoholnih pića, druge najveće kategorije potrošnje domaćinstava, najmanje su varirale među članicama EU. Najviši nivo cijena u toj kategoriji zabilježen je u Luksemburgu, 122 posto prosjeka EU, a najniži u Rumuniji, 80 posto.

Najveće razlike zabilježene su u oblasti obrazovanja, gdje su se cijene kretale od 334 posto prosjeka EU u Luksemburgu do 42 posto u Rumuniji.

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