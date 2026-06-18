Lažirao napad da bi naplatio osiguranje: Odsjekao sebi stopalo zbog 220.000 funti

Službenik jednog brazilskog univerziteta proglašen je krivim za pokušaj prevare nakon što je organizovao amputaciju vlastitog stopala kako bi od osiguravajućih kuća naplatio više od 220.000 funti odštete.

Vanderli dos Santos Gomes tvrdio je da su ga 2019. godine oteli i opljačkali naoružani napadači te mu mačetom odsjekli desno stopalo. Međutim, istraga je pokazala da je cijeli incident bio pažljivo isplanirana prevara.

Prema navodima tužilaštva, Gomes je između juna i jula iste godine ugovorio četiri police osiguranja koje su predviđale isplatu velikih novčanih iznosa u slučaju trajnog invaliditeta.

Samo nekoliko sedmica kasnije pronađen je pored ceste u selu Merces na jugoistoku Brazila bez stopala, nakon čega je policiji prijavio navodni napad kriminalaca,piše Avaz

Ipak, istražitelji su ubrzo posumnjali u njegovu priču. Odsječeno stopalo kasnije je pronađeno u ruksaku zajedno s predmetima za koje je tvrdio da su mu ukradeni tokom napada.

Nakon što je prevezen u bolnicu, Gomes je odmah podnio zahtjeve za isplatu odštete osiguravajućim društvima. Upravo su visoki iznosi osiguranja i sumnjivo brz pokušaj naplate privukli pažnju istražitelja.

Sud je na kraju utvrdio da je cijeli slučaj bio pokušaj prevare osiguravajućih kuća, čime je propao njegov plan da na osnovu lažnog napada dođe do više od 220.000 funti.

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