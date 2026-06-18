Bivši švicarski reprezentativac prognozirao remi s BiH

Dok je BiH osvojila bod kao blagi autsajder protiv Kanade, Švicarci su razočarali remijem 1:1 protiv Katara, zbog čega u ovaj susret ulaze pod većim pritiskom.

Bosanci i Hercegovci u utakmicu ulaze puni samopouzdanja, ali s velikim respektom prema Švicarcima, koji slove za jedne od favorita grupe.

S druge strane, čini se da su neke švicarske legende već digle ruke od svoje reprezentacije. Bivši reprezentativac Blerim Džemaili izjavio je kako utakmica protiv BiH neće biti nimalo laka te je prognozirao rezultat 1:1,pišu Vijesti

Njegova je izjava u Švicarskoj odjeknula snažnije od očekivanog, jer dolazi od čovjeka koji je godinama bio simbol reprezentacije i rijetko daje tako suzdržane prognoze.

Dok bivši igrači obično predviđaju pobjede svojih ekipa kako bi podigli samopouzdanje nacije, Džemaili očito ne vjeruje dovoljno u snagu Švicarske.

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