Stravična nesreća u parku: Konj podivljao, 18-godišnjak izgubio život nakon pada iz kočije

Prema navodima njujorške policije, mladić se nalazio u konjskoj zaprezi s još troje putnika kada se nesreća dogodila nešto prije 15 sati.

Podlegao povredama

Najmanje dvije osobe ispale su iz kočije dok je nekontrolisano jurila kroz park, a tinejdžer je potom prevezen u bolnicu u kritičnom stanju. Kasnije je podlegao povredama. Ostali putnici odbili su ljekarsku pomoć.

Predstavnik Sindikata transportnih radnika (Transport Workers Union), koji zastupa zaposlene u industriji konjskih kočija, izjavio je da je vozač napustio svoje mjesto kako bi fotografisao putnike, iako to nije smio učiniti.

Aleksander Kemp (Alexander Kemp), administrativni potpredsjednik lokalnog ogranka sindikata, rekao je da se konj u parku nalazio tek šest sedmica te je zatražio provođenje potpune istrage.

U saopćenju je upozorio:

– Sigurnost u parku postaje sve veća briga za mnoge i potrebna su poboljšanja u odnosu na sva vozila, uključujući električne bicikle, dostavna vozila, pedikabove i konjske kočije.”

Pritisak na industriju

Ova nesreća dodatno je pojačala pritisak na njujoršku industriju turističkih kočija u Centralnom parku, koja postoji već oko 150 godina.

Protivnici ove djelatnosti godinama traže njenu zabranu, tvrdeći da su vožnje nehumane prema konjima i da predstavljaju opasnost za stanovnike grada.

Prošle sedmice u parku je zabilježen i smrtni slučaj nakon što se jedan konj srušio.

Neprofitna organizacija Konzervatorski fond Centralnog parka (Central Park Conservancy), koja upravlja parkom i koja je prošlog ljeta podržala zabranu konjskih zaprega, poručila je:

– Mladić je došao da uživa u našem parku i nastradao je. To nije prihvatljiva cijena zastarjele industrije koja djeluje usred jednog od najopterećenijih javnih prostora u Americi.”

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