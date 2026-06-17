Senat zaustavio rezoluciju: Rat s Iranom ostaje u Trumpovim rukama…

Američki Senat je u utorak tijesnom većinom blokirao najnoviji pokušaj na Capitol Hillu da se okonča rat s Iranom dok za njega ne bude odobrenje Kongresa. Bio je to deveti takav pokušaj otkako su Izrael i Sjedinjene Američke Države u februaru započeli zračne napade na Iran.

Senat je sa 48 glasova za i 47 protiv odbio rezoluciju prema Zakonu o ratnim ovlastima. Glasanje je uslijedilo nakon okvirnog sporazuma koji su ove sedmice najavili Bijela kuća i Teheran, a koji predviđa novo primirje i razgovore s ciljem okončanja sukoba.

Glasanje je uglavnom bilo podijeljeno po stranačkim linijama. Republikanci Bill Cassidy iz Louisiane, Susan Collins iz Mainea, Lisa Murkowski s Aljaske i Rand Paul iz Kentuckyja glasali su zajedno s većinom demokrata za rezoluciju, dok je demokratski senator John Fetterman iz Pennsylvanije glasao protiv zajedno s većinom republikanaca.

Pet senatora nije glasalo: republikanci Mitch McConnell iz Kentuckyja i Josh Hawley iz Missourija, demokrati Michael Bennet iz Colorada i Cory Booker iz New Jerseyja, te nezavisni senator Bernie Sanders iz Vermonta.

Glasanje je održano dok su zastupnici čekali da administracija predsjednika Donalda Trumpa dostavi više detalja o memorandumu o razumijevanju koji je Trump najavio u nedjelju s ciljem okončanja rata.

Demokrate, ali i pojedini republikanci bliski Trumpu, pozvali su administraciju da objasni konkretne detalje plana.

Republikanci imaju tijesnu većinu i u Senatu i u Predstavničkom domu. Predstavnički dom je također nedavno podržao rezoluciju koja bi okončala rat s Iranom.

Kao znak rastućeg nezadovoljstva zakonodavaca zbog nastavka sukoba, Senat je 19. maja izglasao pokretanje procedure za osmu rezoluciju o ratnim ovlastima.

Prije konačnog glasanja u Senatu, ta mjera mora proći još jedno proceduralno izjašnjavanje. Kongresni saradnici naveli su da njeni predlagači i dalje pokušavaju osigurati potrebnu podršku, dok istovremeno čekaju više informacija o mirovnim pregovorimam pišu vijesti..

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