Drama u Australiji: Tasmanijski đavo “Mary” pronađena nakon 15 dana lutanja

Tasmanijski đavo po imenu Mary pronađena je u nestabilnom stanju više od dvije sedmice nakon što je pobjegla iz svog ograđenog prostora, saopćio je u srijedu jedan australijski park za divlje životinje.

Spasioci su životinju prethodne noći locirali u grmlju, manje od dva kilometra od njenog doma u parku Paradise Country na Gold Coastu u Queenslandu.

– Nakon što smo je pronašli, Mary je bila u nestabilnom stanju, a tim ju je pregledao i procijenio da joj je potrebna veterinarska njega, te je hitno prevezena u specijaliziranu veterinarsku bolnicu gdje je stabilizirana – navodi se u saopćenju parka.

Dvogodišnja krznata životinja, koju čuvari opisuju kao izrazito stidljivu, trenutno je na daljnjim dijagnostičkim pretragama u bolnici.

Dvanaest stručnjaka za divlje životinje, uz pomoć psa tragača i drona s termalnim snimanjem, tragalo je za tasmanijskim đavolom nakon njenog bijega koji je privukao veliku pažnju javnosti 2. juna, a djelimično je zabilježen i sigurnosnim kamerama.

Park je saopćio da vjeruje kako je Mary napravila “neobično veliki skok” kako bi započela svoju 15-dnevnu avanturu.

Tasmanijski đavoli su okretne, uglavnom noćne životinje koje mogu preći i do 16 kilometara u jednoj noći, a na australskom kopnu izumrli su prije više od 3.000 godina.

Mogu živjeti do šest godina u divljini, a mužjaci mogu težiti do 14 kilograma i dostići visinu od oko 30 centimetara u ramenima.

Iako su rasprostranjeni na ostrvu Tasmanija, danas su ugrožena vrsta i suočeni s ozbiljnom prijetnjom zaraznog raka poznatog kao Tasmanijski tumor lica, pišu Vijesti.

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