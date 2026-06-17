Egipatski predsjednik pozvao na zaustavljanje izraelske kontrole nad Gazom

Palestinskom narodu je de facto ostalo manje od 30 posto Pojasa Gaze“, rekao je Sisi na sjednici o stabilnosti Bliskog istoka u Evianu, prema saopćenju egipatskog predsjedništva. Dodao je da se s ovakvim pristupom „mora odmah prestati“.

Sastanku su prisustvovali lideri G7, Evropske unije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara. Sisi je naglasio da „nema alternative“ rješenju o dvije države kao osnovi za pravedan i trajan mir u palestinskom pitanju, te je pozvao na provedbu američkog plana za mir u Gazi.

Prema njegovim navodima, izraelska vojska je nakon krhkog primirja iz januara postepeno širila kontrolu nad Gazom – prvo na oko 50 posto teritorije, zatim blizu 60, a sada, kako tvrdi, na oko 70 posto.

Primirje je, prema dogovoru, predviđalo povlačenje izraelskih snaga iza tzv. „žute linije“, koja razdvaja područja pod kontrolom Hamasa i izraelske vojske. Druga faza sporazuma, koja je trebala uključivati razoružanje Hamasa i daljnje povlačenje izraelskih snaga, već mjesecima je u zastoju.

Egipat, koji graniči s Gazom, ima ulogu posrednika između Izraela i Hamasa od napada 7. oktobra 2023. godine, nakon kojeg je počeo rat,piše Vijesti

U međuvremenu, u izraelskim napadima u centralnoj Gazi poginule su najmanje dvije osobe, dok su stanovnici sjevernog dijela enklave napustili svoje domove, prenosi Reuters. Prema medicinskim izvorima, u napadu u blizini izbjegličkog kampa Nuseirat ubijena su dva brata. Izraelska vojska se o tim navodima nije oglasila.

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