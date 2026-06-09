Amerikanci protjerali Irance odmah nakon utakmice: Selektor poručio da su najugnjetavaniji tim

Svjetsko fudbalsko prvenstvo suočava se s nezapamćenim političkim i logističkim skandalom koji je eskalirao nakon utakmice između Irana i Novog Zelanda (2:2) u Los Anđelesu.

Selektor iranske reprezentacije Amir Galenoi (Amir Ghalenoei) oštro je kritikovao organizaciju turnira, tvrdeći da su stalne promjene putovanja i vansportski pritisci direktno uticali na rezultat njegove ekipe.

Iran je posljednjih dana suočen s ogromnim komplikacijama zbog dubokih političkih tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iz tog razloga, reprezentacija je u posljednjem trenutku bila primorana premjestiti svoju bazu iz Arizone u susjedni Meksiko.

Prema riječima iranskog ambasadora u Meksiku, odluka je donijeta zbog potpune neizvjesnosti oko američkih viza i procjene da bi boravak ekipe na tlu SAD trebalo svesti na apsolutni minimum.

Dodatnu težinu i historijski kontekst cijeloj situaciji daje činjenica da je Iran igrao meč u Los Anđelesu manje od 24 sata nakon objave mirovnog sporazuma, kojim je zvanično okončan rat započet nakon američko-izraelskih napada na Iran u februaru ove godine.

Prava drama i eskalacija dogodile su se odmah nakon završetka utakmice. Iranska delegacija je očekivala da će prenoćiti u Los Anđelesu kako bi se igrači oporavili, te tek narednog dana otputovati nazad u Meksiko. Međutim, to im je ekspresno zabranjeno, pa su praktično izbačeni iz zemlje odmah nakon sudijskog zvižduka.

– Trebalo je da ostanemo ovdje večeras kako bismo se oporavili i vratili se sutra oko podneva, ali nam to nisu dozvolili. Iskreno, ne znam zašto. Mislim da smo možda najugnjetavaniji tim na čitavom Svjetskom prvenstvu – ogorčen je bio selektor Galenoi.

Iskusni stručnjak nije precizirao ko je tačno donio odluku o hitnom protjerivanju, dok se američki Stejt department i FIFA za sada nisu zvanično oglasili.

Da je situacija na granici regularnosti, potvrđuje i podatak da je Irancima trebalo čak pet sati da stignu iz Tihuane do Los Anđelesa zbog rigoroznih imigracionih kontrola. Strijelac gola za remi Mohamed Mohebi (Mohammad Mohebi), koji je proslavom pogotka navukao bijes domaće publike, bio je jasan:

– Okolnosti su nevjerovatno nepoštene, moramo odmah da se vratimo u Tihuanu i ne možemo ni da se odmorimo,piše Avaz

Prva zvijezda tima i napadač Intera Mehdi Taremi opisao je haotičan raspored koji je ekipa preživjela, naglasivši da su iz Tihuane išli pravo na stadion da obiđu teren, bez ikakvog vremena za adaptaciju.

– Ovo nije dobro za nas, ali ni za fudbal. Mislim da FIFA mora više da nam pomogne. Trebalo je da imamo dva dana da se prilagodimo Los Anđelesu. Sve ovo je veoma loše i utiče na naš tim. Mi samo želimo mir – poručio je Taremi.

Tračak nade za Irance pojavio se u samoj svlačionici nakon meča. Fudbaleri su otkrili da ih je posjetio predsjednik FIFA-e Đani Infantino (Gianni Infantino), koji im je pružio podršku i lično obećao da će se uključiti u rješavanje ovog nezapamćenog birokratsko-političkog problema kako bi im olakšao nastavak historijskog nastupa na Mundijalu.

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