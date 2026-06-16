Mađarska usvojila novi Ustav: Victoru Orbanu doživotno zabranjeno obavljanje funkcije

Prijedlog iz tabora novog premijera Pétera Magyara podržalo je 135 zakonodavaca, dok je 50 glasalo protiv, a šest suzdržano, prema podacima sa web stranice parlamenta.

Amandman kaže da niko ne može obavljati najvišu vladinu funkciju ako je već obavljao ukupno najmanje osam godina.

Orbán je proveo oko 20 godina kao premijer u dva mandata, vladajući od 1998. do 2002. i ponovo od 2010. do 2026. godine.

Novo pravilo se odnosi i na Magyara. Ograničava ga na maksimalno dva puna zakonodavna mandata, što znači da bi mogao biti ponovo izabran jednom ako se ne održe prijevremeni izbori.

Ograničavanje mandata premijera je neuobičajeno u modernim demokratijama.

Međutim, tokom Mađarove kampanje i kampanje njegove konzervativne stranke Tisza, to je bilo jedno od centralnih izbornih obećanja. Na parlamentarnim izborima 12. aprila, Tisza je osigurala ubjedljivu pobjedu nad Orbánovom strankom Fidesz.

U novom parlamentu, Tisza ima udobnu dvotrećinsku većinu, koju je prvi put iskoristila u ponedjeljak za izmjenu ustava koji je sastavljen za vrijeme Orbána prije 16 godina i više puta mijenjan tokom njegovog mandata na vlasti.

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