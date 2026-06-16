Trump i Brigitte Macron u centru pažnje: Rukovanje izazvalo brojne reakcije

Američki predsjednik Donald Trump privukao je pažnju javnosti na samitu G7 u francuskom Evian-les-Bainsu, gdje se s prvom damom Francuske Brigitte Macron pozdravio jednim od svojih prepoznatljivih dugih i čvrstih rukovanja.

Trump i francuski predsjednik Emmanuel Macron godinama su poznati po intenzivnim rukovanjima koja često podsjećaju na svojevrsno nadmetanje, ali ovo je prvi put da je američki predsjednik isti gest uputio Brigitte Macron.

Ovaj potez dolazi nakon što je Trump ranije ismijavao brak francuskog predsjedničkog para usred rastućih tenzija između dvojice lidera.

A very long handshake between Trump and Brigitte Macron. pic.twitter.com/uabb6Rpug0 — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

Govoreći na privatnom događaju u aprilu, kritikujući Francusku zbog, kako je naveo, nedovoljne pomoći Sjedinjenim Američkim Državama u vezi s Iranom, Trump je rekao da Brigitte Macron „izuzetno loše tretira“ svog supruga.

– Nazvao sam Francusku i Macrona, čija se supruga prema njemu ponaša izuzetno loše. Još se oporavlja od udarca u vilicu – rekao je Trump, očigledno aludirajući na viralni snimak iz prošle godine na kojem se činilo da Brigitte Macron odguruje lice francuskog predsjednika dok su izlazili iz predsjedničkog aviona.

Emmanuel Macron je nakon toga odgovorio Trumpu, poručivši da njegove izjave „nisu bile elegantne niti na nivou koji se očekuje“.

Godine neobičnih rukovanja

Rukovanja između Trumpa i Macrona već su gotovo deceniju svojevrsni diplomatski spektakl.

Njihov prvi susret 2017. godine u Briselu obilježilo je dugo i izrazito snažno rukovanje koje su mnogi tada protumačili kao demonstraciju moći i početak njihovog kompleksnog odnosa.

U godinama koje su uslijedile, odnos dvojice lidera prolazio je kroz periode bliskosti i rivalstva. Macron je ugostio Trumpa na proslavi Dana Bastilje u Parizu, a organizirana je i svečana večera kod Eiffelovog tornja kojoj su prisustvovali i njihovi supružnici.

Trump je kasnije uzvratio pozivom Macronu da bude počasni gost na njegovoj prvoj državnoj večeri u Bijeloj kući.

Međutim, do kraja Trumpovog prvog mandata njihov odnos se značajno pogoršao zbog neslaganja oko carina, rata u Ukrajini i sukoba povezanih s Iranom.

Najnovije rukovanje s Brigitte Macron, koje su pojedini posmatrači opisali kao „potezanje konopa“, otvorilo je novo poglavlje u dugoj priči simboličnih susreta i gestova između američkog predsjednika i francuskog predsjedničkog para, pišu Vijesti.

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