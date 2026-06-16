Srušio se američki bombarder: Ogroman dim prekrio nebo Kalifornije

Iz vojne baze potvrđeno je da je avion pao nedugo nakon uzlijetanja, ali za sada nisu objavljene informacije o uzroku nesreće niti o stanju članova posade. Zvaničnici su saopćili da je istraga u toku te da će više detalja biti poznato nakon završetka prvih uviđajnih radnji.

Snimci i fotografije s mjesta nesreće prikazuju veliki stub crnog dima koji se uzdizao iznad područja pada i bio vidljiv kilometrima daleko.Bombarder B-52 jedan je od najprepoznatljivijih aviona u historiji američkog ratnog vazduhoplovstva. U operativnoj upotrebi nalazi se još od sredine 1950-ih godina, a namijenjen je izvođenju strateških misija velikog dometa. Avion može nositi konvencionalno i nuklearno naoružanje, a standardnu posadu čini pet članova,pišu Vijesti

Zahvaljujući mogućnosti dopune gorivom u zraku i velikom operativnom dometu, B-52 decenijama predstavlja jedan od ključnih elemenata američke vojne strategije. I pored starosti, ovaj tip aviona i dalje se koristi u brojnim vojnim operacijama širom svijeta.

Za sada nema zvanične potvrde o eventualnim žrtvama ili povrijeđenima, a američke vlasti najavile su dodatne informacije nakon što istraga utvrdi okolnosti nesreće.

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