Vance o sporazumu s Iranom: Ovo može otvoriti novo doba za Bliski istok

Američki potpredsjednik JD Vance rekao je za Fox News da sporazum s Iranom ima potencijal temeljito promijeniti Bliski istok u idućih 50 godina.

“Ova regija svijeta bila je haos cijelog mog života, pa i duže od toga”, rekao je Vance.

Vance je rekao da je Donald Trump uspio ukloniti prijetnju Irana.

Dodao je da će sada biti moguće izgraditi novo razdoblje prosperiteta i uspjeha na Bliskom istoku.

“Iskreno, iz te regije možemo stvoriti puno prosperiteta za američki narod”, rekao je.

Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su okvirni mirovni sporazum koji bi trebao okončati vojne operacije na svim ratištima, uključujući i ono u Libanu, te ponovo otvoriti Hormuški moreuz za promet.

Sporazum će biti službeno potpisan u petak u Švicarskoj, a detalji se još uvijek objavljuju, pišu Vijesti.

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