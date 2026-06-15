Svijet

Vance o sporazumu s Iranom: Ovo može otvoriti novo doba za Bliski istok

3.7K  
Objavljeno prije 31 minuta

Američki potpredsjednik JD Vance rekao je za Fox News da sporazum s Iranom ima potencijal temeljito promijeniti Bliski istok u idućih 50 godina.

 Agencije

Američki potpredsjednik JD Vance rekao je za Fox News da sporazum s Iranom ima potencijal temeljito promijeniti Bliski istok u idućih 50 godina.

“Ova regija svijeta bila je haos cijelog mog života, pa i duže od toga”, rekao je Vance.

Vance je rekao da je Donald Trump uspio ukloniti prijetnju Irana.

Dodao je da će sada biti moguće izgraditi novo razdoblje prosperiteta i uspjeha na Bliskom istoku.

“Iskreno, iz te regije možemo stvoriti puno prosperiteta za američki narod”, rekao je.

Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su okvirni mirovni sporazum koji bi trebao okončati vojne operacije na svim ratištima, uključujući i ono u Libanu, te ponovo otvoriti Hormuški moreuz za promet.

Sporazum će biti službeno potpisan u petak u Švicarskoj, a detalji se još uvijek objavljuju, pišu Vijesti.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh