EU uvodi nove sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini

Ministri vanjskih poslova država članica Evropske unije (EU) danas bi trebali usvojiti novi paket sankcija protiv Rusije te dogovoriti dodatnu podršku Ukrajini.

Na sastanku u Luksemburgu razgovarat će se i o sukobu na Bliskom istoku te odnosima s Kinom.

Očekuje se da će ministri uvesti sankcije protiv još nekoliko desetina brodova za koje se smatra da pripadaju ruskoj takozvanoj “floti iz sjene”, odnosno tankerima i teretnim brodovima koje Moskva koristi za zaobilaženje međunarodnih sankcija.

Visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas prošle sedmice izjavila je da očekuje da će ministri odobriti i nove mjere protiv pojedinaca i organizacija koje podržavaju ruski rat protiv Ukrajine, uključujući zamrzavanje imovine i zabranu ulaska u EU.

Na dnevnom redu naći će se i 21. paket sankcija EU koji bi mogao uključivati zabranu ulaska u Evropsku uniju za ruske vojnike koji su učestvovali u ratu protiv Ukrajine, ali se odluka o tom prijedlogu očekuje u kasnijoj fazi.

Ministri će također razgovarati o korištenju 6,6 milijardi eura iz vojnog fonda EU namijenjenog Ukrajini. Isplate iz tog fonda ranije su bile blokirane zbog protivljenja bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana.

Evropska unija je ranije najavila da će danas formalno započeti pristupne pregovore s Ukrajinom i Moldavijom.

Iako je EU formalno otvorila pristupne pregovore s dvije zemlje u junu 2024. godine, početak suštinskih pregovora s Ukrajinom bio je blokiran zbog protivljenja Mađarske pod vodstvom Viktora Orbana.

Osim Ukrajine, ministri će razgovarati i o situaciji na Bliskom istoku, uključujući moguće mjere protiv Izraela zbog podrške izraelskim doseljenicima na Zapadnoj obali i djelovanja izraelskih snaga u Pojasu Gaze.

Na dnevnom redu bit će i odnosi EU s Kinom, prenosi DPA, piše Fena.

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