Učitelj ubio kolegicu pa sebe, policija: “Riječ je o neuzvraćenoj ljubavi”

Dan nakon ubistva 28-godišnje učiteljice u Taufkirhenu an der Pramu, istraga je otkrila nove detalje koji su promijenili prvobitne pretpostavke o motivu zločina. Iako se u početku vjerovalo da su žrtva i počinilac bili u emotivnoj vezi, istražitelji sada smatraju da je 29-godišnji nastavnik ubio svoju kolegicu iz ljubomore i zbog neuzvraćenih osjećaja.Okidač za zločin bio je to što je mlada žena nedavno započela ljubavnu vezu – izjavio je Alojz Ebner (Alois Ebner), portparol Državnog tužilaštva u Ridu, prenosi Krone.

Detalji zločina

Ubistvo se dogodilo jučer poslijepodne u školskoj biblioteci. Prema rezultatima istrage, napadač je žrtvu više puta ubo u predjelu vrata predmetom nalik bodežu, nakon čega joj je ispalio tri hica u glavu. Oružje koje je koristio posjedovao je legalno.

Nakon zločina napustio je školu automobilom, a potom se velikom brzinom zabio u drvo.

– Neposredno prije toga pucao je sebi u glavu – rekao je Ebner.

Ubistvo nije imalo direktnih svjedoka. Tijelo učiteljice pronađeno je nakon što je njena majka postala zabrinuta jer se kćerka nije vratila kući. Kada je ispred škole ugledala njen automobil, pokrenuta je potraga kroz zgradu, koja je završena pronalaskom tijela u biblioteci.Nadležne službe blisko sarađuju kako bi osigurale najbolju moguću podršku školskoj zajednici i koordinirale naredne korake – navodi se u saopćenju,piše Avaz

Kristine Haberlander (Christine Haberlander) i direktor obrazovanja Alfred Klampfer (Alfred Klampfer) izrazili su saučešće porodici i svim pogođenima tragedijom.

– Naše misli u ovim teškim trenucima su uz sve ožalošćene i članove školske zajednice. Želimo im uputiti iskreno saučešće – poručili su.

Mjere podrške

Uprava za obrazovanje odmah je aktivirala mjere podrške za učenike, nastavnike i ostale pogođene ovim događajem. Krizni tim Gornje Austrije prvu intervenciju proveo je još sinoć, dok je za sutra najavljen sastanak predstavnika svih nadležnih službi kako bi se dogovorile daljnje mjere. Roditelji će naknadno biti informisani o organizaciji nastave.

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