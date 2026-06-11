Skandal koji je šokirao Kinu: Udomljavao pse pa ih brutalno zlostavljao

Kineske vlasti privele su muškarca koji je izazvao ogorčenje javnosti nakon što je zlostavljao pse i snimao njihovo mučenje, a potom takve snimke navodno prodavao putem interneta.

Prema navodima lokalnih medija, muškarac je javno nastupao kao osoba koja voli životinje i koja besplatno udomljava pse, međutim kasnije se ispostavilo da je zlostavljao više mačaka i pasa koje je preuzimao.

Cijeli slučaj je otkriven nakon što je prijateljica žene koja mu je predala štence na udomljavanje svoje iskustvo podijelila na internetu. To je izazvalo reakciju javnosti, nakon čega se ispred njegove kuće u gradu Chongqingu na jugozapadu Kine okupilo više od 100 ljudi.

Na društvenim mrežama pojavile su se i tvrdnje da je policija intervenisala i rastjerivala okupljene, a pojedini korisnici navode da su policajci tjerali i udaljavali demonstrante.

Muškarac, prezimena Li, ranije ovog mjeseca objavio je oglas na kineskoj platformi Douyin, u kojem je naveo da želi besplatno udomiti pse, tvrdeći da njegova djeca “obožavaju štence”, prenose lokalni mediji.

Nekoliko dana kasnije, volonteri jedne organizacije za zaštitu životinja pronašli su jednog od udomljenih pasa napuštenog na stepeništu njegove zgrade. Prema navodima, štene je imalo slomljenu nogu, odrezan rep i povrede na glavi.

Videozapisi koji kruže internetom prikazuju veliki broj ljudi ispred njegove kuće, a pojedini demonstranti nosili su transparente s porukama protiv zlostavljanja životinja. Na jednom je pisalo: “Ko zlostavlja životinje, spreman je i na nasilje nad ljudima”, dok je na drugom stajalo: “Zaustavite zlostavljanje životinja i uvedite zakon protiv okrutnosti”.

Policija nije saopćila za koje se tačno krivično djelo osumnjičeni istražuje. Okrutnost nad životinjama u Kini još uvijek nije jasno regulisana zakonom, iako posljednjih godina raste svijest javnosti o zaštiti životinja.

Nakon što je objavljena informacija o njegovom privođenju, na društvenim mrežama uslijedili su brojni pozivi na strože kazne.

“Ovo je užasno. Potrebna je najstroža kazna”, napisao je jedan korisnik na kineskoj mreži Weibo, pišu Vijesti.

(24sata.info)

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