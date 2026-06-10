Svijet

Američka vojska okončala osvetničke napade na Iran

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Objavljeno prije 2 sata

Američka vojska saopćila je u srijedu ujutro da je okončala osvetničke napade na Iran zbog obaranja jurišnog helikoptera.

Američka vojska saopćila je u srijedu ujutro da je okončala osvetničke napade na Iran zbog obaranja jurišnog helikoptera.

Američka Centralna komanda (CENTCOM), koja nadzire američke snage na Bliskom istoku, objavila je na platformi X da je “dovršila samoodbrambene napade na Iran”.

– Snage CENTCOM-a napale su borbenim avionima iransku protivzračnu odbranu, kontrolne stanice i nadzorne radarske lokacije u blizini Hormuškog tjesnaca. Američke snage ostaju budne i spremne za odbranu od neopravdane iranske agresije – navode iz američke komande i napominju da su napadi izvedeni po nalogu američkog predsjednika Donalda Trumpa.

CENTCOM je objavio da je započeo napade na Iran, dodajući da je “misija proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju”.

Trump je za ABC News izjavio da bi odgovor Iranu “trebao biti vrlo snažan, moćan, i to je upravo ovaj odgovor”, prenosi AFP, piše Fena.


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