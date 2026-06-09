Neviđene mjere u Meksiku: Rad od kuće i zatvorene škole uoči velikog spektakla

Predsjednica Meksika Claudia Sheinbaum donijela je uredbu kojom se nalaže da savezni službenici u Mexico Cityju 11. juna rade od kuće. Istovremeno, obustavlja se izvođenje nastave u školama, s ciljem rasterećenja gradskih ulica tokom dana otvaranja Svjetskog prvenstva.

Prema obrazloženju odluke, cilj je poboljšanje urbane mobilnosti i veća sigurnost na cestama, s obzirom na to da Mexico City u tom periodu postaje centar velikog broja dešavanja vezanih za početak turnira.

Otvaranje Svjetskog prvenstva zakazano je za 19:30 sati po srednjoevropskom vremenu, odnosno u 13 sati po lokalnom vremenu, a očekuje se veliki broj posjetilaca i pojačan saobraćaj.

Uredbom je precizirano da sve savezne institucije moraju organizovati rad na daljinu za zaposlene u glavnom gradu, osim službi koje su neophodne za funkcionisanje sistema, uključujući zdravstvo, sigurnost, kritičnu infrastrukturu i operativne aktivnosti vezane za samo prvenstvo.

Također, škole od predškolskog do univerzitetskog nivoa, i javne i privatne, bit će zatvorene tog dana.

Vlada Meksika je ujedno pozvala i privatni sektor da razmotri slične mjere i omogući rad od kuće gdje je to moguće,piše Vijesti

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