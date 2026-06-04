Guterres upozorava na eskalaciju nasilja na Bliskom istoku i traži otvaranje Gaze

Svi napadi moraju odmah prestati. Primirja u Libanu, Iranu i Gazi moraju se u potpunosti poštovati”, naveo je on u objavi na platformi X.

Izrael je u ponedjeljak prvi put od primirja u aprilu izveo udare na ciljeve u Iranu, nakon što je Iran ispalio projektile na Izrael, što je Teheran opisao kao odgovor na izraelske napade na glavni grad Libana.

Izrael i Iran su u ponedjeljak obustavili razmjenu udara ubrzo nakon što im je Donald Trump poručio da prestanu s napadima, iako su obje strane ostavile mogućnost nastavka sukoba.

Ova najdirektnija konfrontacija između dvije zemlje od aprila zaprijetila je da poremeti napore Washingtona da postigne sporazum s Teheranom i okonča njihov rat koji traje više od tri mjeseca.

Guterres je također rekao da Izrael treba ponovo otvoriti prelaze koje je zatvorio prema Gazi kako bi se omogućio protok humanitarne pomoći,pišu Vijesti

„Također sam duboko zabrinut zbog odluke Izraela da zatvori prelaze prema Gazi i ponavljam svoj poziv na hitno ponovno otvaranje svih prelaza kako bi se osigurao brz, siguran i nesmetan prolaz humanitarne pomoći u velikim količinama širom Gaze”, rekao je on.

Primirje između Izraela i Hamasa, postignuto uz posredovanje SAD i na snazi od oktobra 2025. godine, uključuje garancije za povećanje humanitarne pomoći.

Izrael i Hamas međusobno se optužuju za kršenje primirja. Prema navodima zdravstvenih zvaničnika, izraelski napadi su od tada ubili više od 950 ljudi, dok Izrael tvrdi da su u istom periodu četiri njegova vojnika poginula u napadima militanata.

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