U Kini ukraden slavni pas i poslužen u restoranu

Kako je prvo objavio list South China Morning Post, vlasnik psa, putopisni bloger Guo, u vrijeme krađe bio je na putovanju u Gruziji. Njegovi roditelji su čuvali psa starog osam godina, ali su 11. maja primijetili da je nestao s porodične farme.

Na snimku nadzorne kamere, prema SCMP-u, vidi se kako dvije nepoznate osobe odvode psa na električnom biciklu. Kada je saznao za krađu, vlasnik se odmah vratio kući. Dvije sedmice kasnije pronašao je osobu za koju se sumnja da je počinilac i ponudio joj 10.000 juana (oko 1.300 eura) za povrat psa, ali je tada pas već bio prodan restoranu – za oko 23 eura.Osumnjičeni navodni kradljivac, prema SCMP-u, nije pokazao kajanje i rekao je: “Pas je mrtav, prestani praviti scenu. Nisam prekršio zakon.” Tvrdi da je mislio da je riječ o napuštenom psu, dok vlasnik tvrdi da je Chutou imao ogrlicu, GPS uređaj i da je bio na privatnom posjedu,pišu Vijesti

Vlasnik je također kontaktirao radnika restorana koji je psa pripremio, tražeći ostatke ili krzno, ali mu je rečeno da je sve već bačeno.

Nakon toga obratio se policiji. U Kini ne postoje posebni zakoni o zaštiti kućnih ljubimaca, a sporovi se rješavaju kroz građanske tužbe za odštetu. Međutim, takvi slučajevi krađe se razmatraju tek ako vrijednost prelazi 2.000 juana (oko 250 eura). Vlasnik tvrdi da je psa kupio 2018. godine upravo za taj iznos, ali nije poznato kako će sud to tretirati u ovom slučaju.

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