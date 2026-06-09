Ruski napadi na Harkov: Troje mrtvih i više ranjenih

U ruskim napadima ubijene su tri osobe i ranjeno još deset u sjeveroistočnoj regiji Harkov, saopćio je njen guverner u utorak rano ujutro.

– Neprijatelj je pogodio grad Chuhuiv – napisao je guverner regije Oleh Syniehubov na Telegramu, dodajući da su tri osobe poginule.

– Napadi su izazvali požare i oštetili najmanje 18 vozila; prozori su polomljeni, a fasade stambenih višespratnica oštećene – naveo je Syniehubov.

Gradonačelnik Harkova, Igor Terekhov, posebno je izvijestio da je 10 ljudi ranjeno u samom gradu.

Svakodnevni ruski napadi koji odnose civilne živote intenzivirali su se posljednjih mjeseci, dok Ukrajina uzvraća vlastitim napadima dronovima duboko na teritoriju Rusije, navodeći da su oni uglavnom usmjereni na vojne i energetske objekte.

Prema procjeni UN objavljenoj u aprilu, najmanje 15.850 civila je ubijeno u Ukrajini od početka ruske invazije u februaru 2022. godine.

Više od 2.800 civila je poginulo u područjima pod ruskom kontrolom, navodi UN, uz više od 44.800 ranjenih u ukrajinskim i okupiranim zonama, pišu Vijesti.

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