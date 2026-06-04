Kubu pogodio najsnažniji zemljotres u posljednjih 70 godina, podrhtavanje i na Floridi

Prema podacima Američkog geološkog zavoda, epicentar je bio u vodama neposredno zapadno od kubanske prijestonice, na dubini od 10 kilometara. Neposredno nakon potresa nije bilo prijavljenih povrijeđenih ni materijalne štete.

Flavia Pupo, menadžerica hotela u Pinar del Riju na zapadu Kube, rekla je da je podrhtavanje uznemirilo ljude, ali da su svi dobro.

Potres se osjetio i na Floridi. Nacionalna meteorološka služba u Miamiju saopćila je da je primila više prijava o podrhtavanju na jugozapadu savezne države, dok su objave na društvenim mrežama pokazale da su ga građani osjetili i sjevernije od Orlanda.

Zbog predostrožnosti su vlasti okruga Miami-Dade evakuirale nekoliko zgrada, uključujući glavnu upravnu zgradu okruga u centru Miamija, visoku 28 spratova. Privremeno su obustavljene i dvije linije povišenog prigradskog voza koje prolaze kroz centar grada, ali ni tamo nije bilo prijavljenih povreda ni veće štete.

Geofizičar Američkog geološkog zavoda William Barnhart rekao je da je riječ o izuzetno rijetkom događaju i najvećem zemljotresu ikada zabilježenom u Meksičkom zaljevu modernim instrumentima, koji se koriste od 1950-ih.

“Uvijek postoji vrlo, vrlo mala mogućnost da nakon ovoga uslijedi jači zemljotres i da ga ljudi osjete.”

Barnhart je naveo i da ovaj potres nije izazvao cunami. Mogući su snažniji naknadni potresi na zapadu Kube, ali se ne očekuje da će se značajnije osjetiti na Floridi.

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