Zemljotres u blizini Kube zatresao zgrade u Havani i Floridi…

Libanski ministar kulture Ghassan Salame u ponedjeljak je uputio apel da se historijska i arheološka nalazišta poštede razaranja, nakon što su novinari agencije Agence France-Presse izvijestili o oštećenjima na lokalitetu svjetske baštine u gradu Tiru na jugu Libana poslije izraelskog bombardovanja.

Tir, jedan od najstarijih gradova na obali Sredozemnog mora, nalazi se oko 20 kilometara od granice s Izrael. Njegovi UNESCO-om zaštićeni arheološki ostaci smješteni su na dvije glavne lokacije unutar grada.

Izraelska vojska intenzivno bombarduje područje Tira od početka posljednje eskalacije sukoba s Hezbollah.

U nedjelju su izvedeni novi udari, nakon upozorenja o evakuaciji koje je obuhvatilo i arheološke zone poznate kao gradski lokalitet, gdje se nalaze rimske ruševine.

– Upućujem apel da se izbjegne gađanje arheoloških lokaliteta u zemlji… posebno ruševina u Tiru, koje su dio svjetske baštine čovječanstva – rekao je Salame.

Novinari AFP-a u ponedjeljak su na terenu zabilježili prašinu i krhotine u blizini antičkih stubova nakon prethodnog bombardovanja, kao i iskrivljeni metal i polomljene grane drveća u blizini kamenih artefakata. Beton i metalni ostaci bili su razasuti i po kamenim stepenicama.

Direktor regionalne službe za arheološka nalazišta u južnom Libanu Ali Badawi izjavio je da su nedjeljni udari imali “najgori uticaj” na drevne dijelove Tira od početka rata.

On je naveo da je oštećen i administrativni ured lokaliteta, te da su krhotine iz okolnih udara dodatno proširile štetu na kolonama, kapitelima, bazama stubova i mozaicima.

– Ovo je civilni lokalitet, lokalitet svjetske baštine, nije vojni cilj i nema nikakvih vojnih aktivnosti – rekao je Badawi.

Dodao je da je u toku preliminarna procjena štete, te da je druga arheološka zona u Tiru, poznata kao al-Bass, već ranije oštećena tokom sukoba.

Ministar Salame je naveo da će vlasti procijeniti obim štete tek nakon što se uspostavi prekid vatre i kada stručnjaci budu mogli sigurno pristupiti lokalitetu.

On je optužio Izrael da ne poštuje Hašku konvenciju o zaštiti kulturnih dobara u oružanim sukobima, kao ni “plave štitove” koje je organizacija povezana s UNESCO-om postavila kao simboličnu zaštitu nakon eskalacije sukoba.

Izrael i Liban uvučeni su u širi regionalni sukob nakon što je Hezbollah 2. marta ispalio rakete na Izrael, nakon čega je uslijedio odgovor izraelske vojske kroz intenzivne udare i kopnenu invaziju u kojoj je, prema navodima, poginulo više od 3.600 ljudi.

Strane do sada nisu poštovale primirje najavljeno u aprilu.

UNESCO je od ranije dodijelio više od 70 lokaliteta u Libanu, uključujući i Tir, status “privremene pojačane zaštite”, što predstavlja najviši nivo pravne zaštite za kulturna dobra u zonama sukoba, pišu Vijesti.

Facebook komentari