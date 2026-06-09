“Zemlja u obliku čizme postala je zemlja papuča”

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir oštro je kritizirao Italiju nakon vijesti da ga je rimsko tužiteljstvo stavilo pod istragu u vezi s aferom oko humanitarne flotile za Gazu i pritvaranjem njezinih aktivista od strane izraelskih vlasti.

„Zemlja čizama postala je zemlja papuča“, napisao je na X mreži.

Ben-Gvir je dodao da Izrael “nije vreća za udaranje za gomilu lažljivih terorističkih pristaša koji izmišljaju klevete i laži protiv (izraelskih) boraca”, izvijestila je Ansa.

„Neću se dati obeshrabriti ovom, niti bilo kojom drugom istragom, i nastavit ću s ponosom stajati uz naše borce“, rekao je.

Ministar nacionalne sigurnosti odbacio je talijansku najavu da je protiv njega pokrenuta istraga zbog videa koji je objavio prošli mjesec, a koji je prikazivao ponižavanje aktivista koji su bili dio flotile Gaze , izvijestio je The Times of Israel.

Talijansko tužiteljstvo ranije danas je pokrenulo istragu protiv Ben-Gvira u sklopu postupanja izraelskih vlasti prema pritvorenim aktivistima humanitarne flotile za Gazu. U svibnju je izraelski ministar objavio video na kojem se vide aktivisti kako kleče vezanih ruku u luci Ašdod.

Istovremeno, Ben-Gvir je ismijavao pritvorene aktiviste i poticao policiju da ih maltretira , prema izraelskom portalu. Istraga o ponašanju izraelskih vlasti prema aktivistima flotile, među kojima su i talijanski državljani , traje u Italiji već nekoliko tjedana, a u sklopu istrage iznesene su optužbe za mučenje i otmicu, piše Ansa.

Talijanske vlasti pokrenule su službenu istragu o presretanju i pritvaranju talijanskih državljana na humanitarnoj flotili za Gazu , koje se dogodilo u međunarodnim vodama.

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