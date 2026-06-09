Svijet

Borbeni helikopter američke vojske srušio se u blizini Hormuškog tjesnaca

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Objavljeno prije 1 sat

Borbeni helikopter američke vojske tipa AH-64 Apache srušio se jučer u blizini strateški važnog Hormuškog tjesnaca, javio je The New York Times.

Prema zvaničnim informacijama, oba člana posade su locirana i uspješno spašena neposredno nakon pada. Njihovo trenutno zdravstveno stanje nije detaljnije saopšteno, ali se navodi da su na sigurnom.

Zvanični uzrok pada letjelice još uvijek nije potvrđen, a vojni zvaničnici provode istragu kako bi se utvrdilo da li je riječ o tehničkom kvaru, ljudskoj greški ili vanjskim faktorima.

Ovaj incident dodatno podiže napetost u regiji, s obzirom na to da američke vojne snage u ovom području provode redovne patrole s ciljem osiguravanja nesmetane komercijalne plovidbe i stabilnosti na jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva za transport nafte.

Američki borbeni helikopter AH-64 Apache košta između 35 i 50 miliona dolara po operativnoj jedinici, zavisno od verzije i paketa opreme.

Najnoviji i najnapredniji model koji koristi američka vojska, AH-64E Apache Guardian, dostiže cijenu od oko 52 miliona dolara po letjelici. Kada se u obzir uzmu ukupni ugovori za strane kupce koji uključuju obuku posade, rezervne dijelove, logistiku i naoružanje (poput projektila Hellfire), cijena kompletnog paketa po jednom helikopteru može premašiti 100 miliona dolara.


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