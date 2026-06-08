Eksplozije odjeknule širom Irana: Lansiran novi val raketa prema Izraelu

Izraelska vojska objavila je da je uočila novi val raketa lansiranih iz Irana prema Izraelu.

– Odbrambeni sistemi djeluju kako bi presreli prijetnju – objavio je IDF.

Napad na više gradova

Iranska državna televizija izvijestila je da su se eksplozije čule u Isfahanu, Karadžu, Tabrizu i Teheranu, bez dodatnog objašnjenja. Svjedok u Teheranu opisao je da je čuo najmanje jednu snažnu eksploziju negdje zapadno od glavnog grada zemlje.

Iran je nakon izraelskog napada zatvorio zračni prostor oko teheranske međunarodne zračne luke Imam Homeini, glavne zračne luke u zemlji. Iranski dužnosnici nisu objavili detalje o tome što je pogođeno niti informacije o šteti.

Iranska paravojna Revolucionarna garda objavila je da je Izrael u napadu koristio balističke projektile lansirane iz zraka, bez dodatnih detalja.

Oglasio se IDF

Izraelska vojska izdala je kratko saopćenje u zoru po iranskom vremenu, kada su napadi počeli.

– Prije kratkog vremena izraelsko ratno zrakoplovstvo pogodilo je vojne ciljeve koji pripadaju iranskom terorističkom režimu u zapadnom i središnjem Iranu – napisali su.Izraelska vojska pogodila je iranska lansirna mjesta za rakete zemlja-zemlja i infrastrukturu koja nije povezana s energetskim sektorom, rekao je izraelski ambasador u Sjedinjenim Državama Yechiel Leiter, nakon što je Iran ispalio balističke rakete na Izrael.Nijedna zemlja na svijetu koja drži do sebe ne bi tolerirala takav napad, pa neće ni Izrael – napisao je Leiter na X-u,piše Avaz

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