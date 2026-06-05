Xi Jinping putuje u službenu posjetu Sjevernoj Koreji…

Kineski predsjednik Xi Jinping posjetit će Sjevernu Koreju od 8. do 9. juna, javila je u petak državna novinska agencija Xinhua. Ovo je njegova prva posjeta u gotovo sedam godina, dok Peking nastoji ponovo uspostaviti veze s Pjongjangom.

Objava dolazi nakon odvojenih samita koje je Xi prošlog mjeseca organizirao u Pekingu za američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Trump, koji se tri puta sastao sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong Unom tokom svog prvog mandata, ranije je rekao da bi bio otvoren za ponovni sastanak sa sjevernokorejskim liderom.

Xi ide u posjetu na Kimov poziv, javio je sjevernokorejski državni medij KCNA.

Kim je bio gost na velikoj vojnoj paradi u Pekingu prošlog septembra, putujući u kinesku prijestolnicu svojim prepoznatljivim zelenim oklopnim vozom.

Peking je radio na tome da privuče Pjongjang – svog jedinog formalnog saveznika u sporazumu – nazad u svoje okrilje, nakon što je pandemija COVID-19 zamrznula razmjenu, a sjevernokorejski lider produbio odnose s Moskvom slanjem trupa i oružja kako bi podržao rusku invaziju na Ukrajinu.

– Implicitna poruka s kineske strane je… mi smo i dalje glavni akter kada je u pitanju Sjeverna Koreja – rekao je John Delury, viši saradnik Azijskog društva.

– Jedna od publike je Rusija – rekao je.

Putnički željeznički saobraćaj između Pekinga i Pjongjanga nastavljen je u martu, nakon šestogodišnje obustave koja je započela pandemijom, a Air China je kasnije ponovo pokrenula letove između glavnih gradova. Međutim, rezervacije su ograničene na neke poslovne putnike i studente na razmjeni, dok su kineski turisti i dalje isključeni, piše Fena.

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