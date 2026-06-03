Drama u Dortmundu: Državljanin Srbije pucao na policajca, pa se zabarikadirao u kuću s dvoje djece

U njemačkom gradu Dortmundu odvija se talačka kriza u kojoj je glavni akter državljanin Srbije.

Prema navodima, muškarac je u utorak prvo pravio incidente u jednom restoranu, gdje je napadao goste i koristio palicu i biber sprej. Kada je policija stigla i pokušala da ga zaustavi, on je pobjegao automobilom, a tokom bijega ispalio je hitac i ranio policajca. Policajac je imao zaštitni prsluk i zadobio lakšu povredu,piše Avaz

Nakon toga se muškarac sklonio u jednu kuću u dortmundskom naselju i u njoj se zabarikadirao, pri čemu kao taoce drži dvoje djece. Još nije potvrđeno da li on u toj kući živi.

Policija je odmah pokrenula veliku akciju i na teren poslala specijalne jedinice. Na licu mjesta nalaze se i pregovarački timovi elitne jedinice SEK, čiji je zadatak da uspostave kontakt s napadačem i pokušaju ga ubijediti da se preda, kako bi se zaštitila djeca.

U međuvremenu, područje je blokirano, a kuća se detaljno nadzire dok pregovori i dalje traju. Navodno se u blizini policijskog kordona nalazi i žena za koju se pretpostavlja da bi mogla biti partnerka osumnjičenog.

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