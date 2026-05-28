Amerika ponovo napala Iran, oni žestoko uzvratili

Napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo su se rasplamsale nakon što je američka vojska u ranim jutarnjim satima izvela nove zračne napade na iranske ciljeve u blizini Hormuškog moreuza, a Teheran ubrzo uzvratio snažnim napadom na američku vojnu bazu.

Kako prenosi Reuters, pozivajući se na izjave neimenovanog američkog zvaničnika, američke snage su gađale lokacije oko strateški važnog Hormuškog tjesnaca, tvrdeći da su te pozicije predstavljale direktnu prijetnju američkim trupama i komercijalnom pomorskom prometu.

Američka vojska je tokom ove operacije presrela i oborila četiri iranska napadačka drona. Pored toga, izveden je napad na iransku kopnenu kontrolnu stanicu u gradu Bandar Abas, čime je, prema tvrdnjama Vašingtona, spriječeno lansiranje petog drona. Američka strana ističe da su ove akcije bile “odmjerene, isključivo odbrambene i s ciljem očuvanja primirja”.

Ovi najnoviji vojni udari dogodili su se u izuzetno osjetljivom trenutku, dok traju pregovori o okončanju tromjesečnog rata koji je već odnio hiljade ljudskih života i izazvao nagli skok cijena energenata na globalnom tržištu,piše Avaz

Američki predsjednik Donald Tramp prethodno je odbacio izvještaje iranskih državnih medija da će Iran i Oman zajednički upravljati brodarstvom kroz Hormuški tjesnac u sklopu mirovnog sporazuma, naglasivši da će ovaj ključni plovni put ostati otvoren. Sjedinjene Američke Države su i u ponedjeljak izvele slične “odbrambene” udare, što je službeni Teheran ocijenio kao direktno kršenje krhkog primirja između dvije zemlje.

Odgovor Irana uslijedio je gotovo trenutno. Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopćila je da je izvela napad na “američku zračnu bazu” u znak odmazde za ranojutarnje udare na periferiji Bandar Abasa.

U saopćenju koje je prenijela poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim, IRGC navodi da je američka baza, koja je identifikovana kao ishodište jutrošnje “američke agresije”, napadnuta u 4:50 sati po lokalnom vremenu. Tačna lokacija pogođene američke baze zvanično nije precizirana.

Iz Islamske revolucionarne garde su poslali i oštro upozorenje Vašingtonu, poručivši da nijedan čin agresije neće proći bez odgovora, te da će svaka naredna vojna akcija SAD-a naići na “još odlučniji i snažniji” odgovor Irana.

