Francuska zabranila ulazak izraelskom ministru: “Njegovi potezi su neprihvatljivi”

Od danas je Itamaru Ben-Gviru zabranjen ulazak na teritoriju Francuske – naveo je Barrot u saopćenju.

Odluka dolazi nakon što je izraelski ministar objavio videosnimak u kojem ismijava privedene aktiviste sa flotile koja je bila na putu prema Gazi, dok kleče sa vezanim rukama.

Francuski ministar poručio je da Pariz ne podržava pristup flotile, navodeći da ona “ne proizvodi nikakav koristan efekat i dodatno opterećuje diplomatske i konzularne službe”. Istovremeno je pohvalio profesionalnost i predanost francuskog diplomatskog osoblja uključenog u cijeli slučaj.

Ipak, Barrot je istakao da Francuska ne može tolerisati da se prema njenim državljanima postupa na način koji uključuje “prijetnje, zastrašivanje ili brutalnost, posebno kada to dolazi od javnog zvaničnika”,pišu Vijesti

Dodao je da su Ben-Gvirove postupke osudili “brojni članovi izraelske vlade i političke scene”, te naveo da se oni nadovezuju na “dug niz šokantnih izjava i postupaka, kao i podsticanja mržnje i nasilja prema Palestincima”.

Barrot je također pozvao Evropsku uniju da uvede sankcije Ben-Gviru, pridruživši se sličnom zahtjevu koji je ranije uputio i italijanski ministar vanjskih poslova.

Ben-Gvir, krajnje desni član koalicione vlade izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, ranije je više puta bio meta međunarodnih kritika zbog izjava o Palestincima i ratu u Gazi, kao i drugih kontroverznih poteza.

