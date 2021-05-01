Iran nudi otvaranje Hormuškog moreuza uz odštetu SAD

Prema tim izvorima, Iran je ponudio ponovno otvaranje Hormuškog moreuza u zamjenu da Sjedinjene Države isplate odštetu Teheranu. Također je zatraženo da se prije bilo kakvog sporazuma otvore pregovori o ukidanju sankcija i odblokiranim iranskim sredstvima.

Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei izjavio je u subotu da su “istovremeno veoma daleko i veoma blizu dogovora”, dodajući da je cilj posjete generala Munira razmjena poruka između Teherana i Washingtona.

On je naveo da se Iran trenutno fokusira na finalizaciju memoranduma o razumijevanju sa SAD.

Diplomatski napori dolaze u trenutku pojačanih strahova od eskalacije nakon što su američki mediji Axios i CBS News izvijestili da Bijela kuća razmatra nove vojne udare na Iran ukoliko pregovori propadnu. Američki zvaničnici ranije su više puta upozorili da vojna opcija ostaje na stolu.

Glavni iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf upozorio je u subotu da će Iran odgovoriti “još razornije i ogorčenije” nego na početku sukoba ukoliko SAD ponovo pokrenu neprijateljstva.

– Naše oružane snage su se tokom perioda primirja ponovo izgradile tako da će, ako predsjednik SAD Donald Trump počini novu grešku i ponovo započne rat, to biti još razornije i teže za Sjedinjene Države nego prvog dana rata – napisao je Ghalibaf na društvenim mrežama nakon sastanka s Munirom u Teheranu.

Sukob je, prema navodima, počeo 28. februara nakon što su SAD i Izrael izveli napade na Iran. Iako je primirje 8. aprila zaustavilo borbe, pregovori još nisu doveli do trajnog sporazuma niti do potpunog obnavljanja plovidbe kroz Hormuški moreuz, ključnu rutu kroz koju prolazi značajan dio globalne nafte,piše Vijesti

Iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amir-Abdollahian rekao je u razgovoru sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guterresom da Teheran ostaje posvećen diplomatiji uprkos, kako je naveo, “ponovljenim izdajama diplomatije i vojnim agresijama”, kao i “kontradiktornim stavovima i pretjeranim zahtjevima” SAD.

Iranska novinska agencija IRNA izvijestila je da je Amir-Abdollahian razgovarao i sa kolegama iz Turske, Iraka, Katara i Omana.

U međuvremenu, predsjednik SAD Donald Trump razgovarao je s katarskim emirom šeikom Tamimom bin Hamadom Al Thanijem, čiji je ured saopćio da je izrazio podršku “svim inicijativama koje imaju za cilj obuzdavanje krize kroz dijalog i diplomatiju”.

