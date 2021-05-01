Drama kod Bijele kuće: Odjekivali pucnji, Tajna služba likvidirala napadača pred Trampom

U neposrednoj blizini Bijele kuće u Vašingtonu (Washington) došlo je do pucnjave, a kako navodi CNN, čulo se desetak hitaca. Na terenu su odmah raspoređeni policajci i agenti Tajne službe s teškim naoružanjem.Prema informacijama koje je CNN dobio od policije, dvije osobe su ranjene tokom obračuna s Tajnom službom. Agenti su reagovali nakon dojave o naoružanoj osobi koja je pucala, nakon čega je uslijedio žestok sukob.

Novinari koji su se u trenutku incidenta nalazili na travnjaku Bijele kuće hitno su sklonjeni u unutrašnjost objekta, dok su ih agenti upozoravali na opasnost.

– Rekli su nam da što brže trčimo prema unutrašnjosti Bijele kuće – kazala je novinarka Selina Vang (Wang).Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u vrijeme incidenta nalazio se u Bijeloj kući.

– Osumnjičeni napadač ubijen je nakon što je u subotu navečer otvorio vatru na kontrolni punkt Tajne službe ispred Bijele kuće – izjavio je glasnogovornik Tajne službe za CBS News.Zvaničnik Bijele kuće rekao je za CBS News da je predsjednik Tramp obaviješten o pucnjavi koja se dogodila ispred rezidencije predsjednika SAD-a (Sjedinjene Američke Države). Tajna služba je potvrdila da je predsjednik tokom incidenta bio unutar Bijele kuće,piše Avaz

Facebook komentari