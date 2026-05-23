Pregovori o kraju rata: Iran i SAD blizu historijskog dogovora

Teheran je fokusiran na finaliziranje memoranduma o razumijevanju, saopćilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova nakon što su se glavni iranski pregovarač Mohammad Baqer Qalibaf i ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi sastali s Asimom Munirom, načelnikom pakistanske vojske.

Munir se također sastao s predsjednikom Masoudom Pezeshkianom prije odlaska iz Teherana, izvještavaju iranski državni mediji.

Pakistanska vojska izjavila je da su pregovori u prethodna 24 sata rezultirali “ohrabrujućim” napretkom prema konačnom dogovoru.

Američki državni sekretar Marco Rubio, koji je u posjeti Indiji, također je rekao da je postignut određeni napredak u vezi s Iranom i da bi SAD u narednim danima mogle “imati nešto za reći” o tom pitanju.

“Postignut je određeni napredak, postignut je određeni napredak, čak i dok vam sada govorim, obavlja se određeni posao. Postoji mogućnost da, bilo kasnije danas, sutra, za par dana, imamo nešto za reći”, rekao je Rubio novinarima u New Delhiju, prenosi Fena.

Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei dodao je:

“Trend ove sedmice išao je prema smanjenju sporova, ali još uvijek postoje pitanja o kojima treba razgovarati putem posrednika. Morat ćemo pričekati i vidjeti gdje će se situacija završiti u sljedeća tri ili četiri dana”.

Pakistanski napori za posredovanje imaju za cilj smanjiti razlike između Irana i SAD-a nakon sedmica rata koji je ostavio vitalni plovni put Hormuškog moreuza zatvorenim za većinu brodova.

Razgovori su se navodno fokusirali na dokument od 14 tačaka koji je predložio Iran, a koji smatra glavnim okvirom za razgovore i poruke razmijenjene između dviju strana.

Rubio je ponovio Trumpove zahtjeve:

“Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Moreuz mora biti otvoren bez naplate. Moraju predati svoj obogaćeni uran”.

Glavni iranski pregovara Qalibaf je rekao da će Iran tražiti svoja “legitimna prava”, i na bojnom polju i putem diplomacije, ali je dodao da ne može vjerovati “stranci koja uopće nema poštenja”, tvrdnju koju je Iran iznio nekoliko puta prije.

Rekao je da su iranske oružane snage obnovile svoje sposobnosti tokom primirja i da će, ako Sjedinjene Države “glupo ponovno pokrenu rat”, posljedice biti “snažnije i gorče” nego na početku sukoba.

