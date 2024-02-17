Trump objavio kartu Venecuele pod američkom zastavom

Ova objava dolazi u trenutku kada Trump, prema izvještajima iz Washingtona, ozbiljno razmatra ideju o pripajanju Venecuele Sjedinjenim Državama. Trumpov plan uključuje potpuno preuzimanje kontrole nad tamošnjom naftnom industrijom, nakon što je s vlasti uklonio dugogodišnjeg predsjednika Nicolasa Madura.U nedavnom telefonskom intervjuu za Fox News, Trump je istakao kako Venecuela raspolaže naftnim rezervama čija se vrijednost procjenjuje na 40 biliona dolara. “Venecuela voli Trumpa”, rekao je predsjednik, dodajući kako uživa snažnu podršku tamošnjeg naroda.

Podsjetimo, američke vojne snage uhvatile su Nicolasa Madura u januaru ove godine, nakon što je Ministarstvo pravosuđa protiv njega podiglo optužnicu za narko-terorizam. Trump je ubrzo nakon toga objavio da će SAD nadzirati Venecuelu tokom prelaznog razdoblja, u saradnji s potpredsjednicom Delcy Rodriguez.

Glavni cilj američke administracije je oživljavanje operacija naftnih divova poput Exxona i Conocophillipsa. Te su kompanije prije gotovo 20 godina bile prisiljene napustiti zemlju nakon što je bivši predsjednik Hugo Chavez nacionalizirao naftnu industriju. Chevron je tada ostao jedina velika američka naftna kompanija koja je nastavila poslovati u Venecueli.

Zvaničnici administracije i energetski savjetnici proveli su mjesece nagovarajući velike naftne kompanije na povratak i investicije. Pod američkim upravljanjem naftnim sektorom, izvoz Venecuele u aprilu je premašio milion barela dnevno, što se dogodilo prvi put još od 2018. godine,pišu Vijesti

Glasnogovornik Bijele kuće pohvalio je jačanje odnosa između dviju zemalja, ističući da Trump zaslužuje sve zasluge za ovo partnerstvo i ekonomski oporavak Venecuele. Predsjednik je nagađanja o pripajanju potaknuo još u martu, kada je na Truth Socialu kratko napisao: “DRŽAVNOST, #51, NEKO?”

Ipak, ideja o tome da Venecuela postane 51. savezna država SAD-a nije naišla na odobravanje kod svih. Madurova nasljednica Delcy Rodriguez glatko je odbacila tu mogućnost, poručivši da Venecuelanci iznad svega cijene svoju nezavisnost i da nikada ne bi pristali na to da postanu dio Sjedinjenih Država.

Vrijedi napomenuti kako Venecuela nije jedina zemlja koju je Trump “pikirao”. Na popisu teritorija o čijem je pripajanju ili kupovini Trump javno raspravljao nalaze se i Grenland, Kanada, Kuba te Panama. Današnja objava karte jasno sugeriše da predsjednik ne planira tako lako odustati od širenja američkih granica na jug.

