Iranski zvaničnik poručio SAD da se “preda i napravi ustupke”…

Visoki iranski zvaničnik pozvao je Sjedinjene Države da se “predaju i naprave ustupke”, ponavljajući ranije prijetnje koje je Teheran iznosio tokom gotovo tromjesečnog rata.

Izjava poslanika Ebrahima Rezaeija, portparola Komisije za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta, uslijedila je 10. maja, dok se očekuje odgovor Irana na američki mirovni prijedlog.

– Od danas je naše strpljenje završeno, napisao je na mreži X. “Najbolji način je da se predate i napravite ustupke. Morate se naviknuti na novi regionalni poredak.”

– Svaki napad na naša plovila biće dočekan snažnim i odlučnim odgovorom Irana protiv američkih brodova i baza, naveo je, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Nije bilo jasno da li ove prijetnje odražavaju zvaničnu politiku vlasti u Teheranu.

Prema medijskim izvještajima, Teheran će vjerovatno odgovoriti na novi američki prijedlog 10. maja, piše Fena.

Facebook komentari