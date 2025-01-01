Rubio najavio nove sankcije Kubi…

Američki državni sekretar Marco Rubio najavio je nove sankcije kubansko vojno-industrijskoj kompaniji i državnoj kompaniji za prirodne resurse, pojačavajući pritisak na kubanske lidere ciljajući izvore stranih ulaganja.

Američki predsjednik Donald Trump je prošle sedmice potpisao izvršnu naredbu kojom se proširuju američke sankcije protiv Kube. Prema toj naredbi Trumpova administracija cilja Grupo de Administracion Empresarial S.A. (GAESA), vojni konglomerat za koji američki zvaničnici tvrde da kontroliše najmanje 40% kubanske privrede, i njegovu izvršnu predsjednicu Aniju Guillerminu Lastres Moreru.

Mjere su također, usmjerene na Moa Nickel SA, zajedničko ulaganje kompanije Sherritt International Corp sa sjedištem u Torontu i kubanske državne kompanije za nikal, koja rudari nikal i kobalt.

Trumpova administracija također je oštro ograničila putovanja i doznake SAD-a na otok te je krenula u odvraćanje regionalnih saveznika od angažovanja kubanskih liječnika, dugogodišnjeg programa koji Kuba promoviše u ime solidarnosti, ali koji je ujedno i glavni izvor čvrste valute, prenosi Hina.

– Današnje sankcije pokazuju da administracija predsjednika Trumpa neće stajati po strani dok komunistički režim na Kubi prijeti našoj nacionalnoj sigurnosti, objavio je držvni sekretar Rubio na X mreži.

– Nastavit ćemo poduzimati mjere sve dok režim ne poduzme sve potrebne političke i ekonomske reforme, dodao je.

SAD već desetljećima zahtijeva od Kube da otvori svoju državnu ekonomiju, plati odštetu za imovinu koju je oduzela vlada bivšeg vođe Fidela Castra i održi “slobodne i poštene” izbore.

Kuba je rekla da njezin oblik socijalističke vlade nije predmet pregovora. Visoki kubanski zvaničnici optužuju Washington da “nagovještava vojnu akciju” kako bi “oslobodio” Kubu i kažu da su desetljeća američkih sankcija protiv otočne vlade uzrok njegovih ekonomskih i društvenih problema, pišu Vijesti.

