Novi krug izraelsko-libanskih pregovora sljedeće sedmice…

Sjedinjene Države planiraju ugostiti još jedan krug pregovora između predstavnika Izraela i Libana u Washingtonu sljedeće sedmice, rekao je dužnosnik američkog State Departmenta.

Rasprave su zakazane za četvrtak i petak, iako nisu dani dodatni detalji o učesnicima.

Anonimni izvor iz libanske vlade rekao je da se Sjedinjene Države zalažu za deeskalaciju sukoba u Libanonu.

Već tri sedmice na snazi je krhki prekid vatre između Izraela i militantne grupe Hezbolah, no sukobi dviju strana su uprkos tome nastavljeni.

U Washingtonu su već održana dva razgovora na nivou ambasadora između Izraela i Libana.

Nakon sastanka predstavnika dviju zemalja u Bijeloj kući krajem prošlog mjeseca, predsjednik Donald Trump najavio je produženje prekida vatre između Hezbolaha i Izraela.

Izrael je rekao kako se nada da bi direktni pregovori mogli dovesti do trajnog mirovnog sporazuma s Libanonom. Premijer Benjamin Netanyahu pozvao je na razoružanje Hezbolaha, što je grupa odbila.

Libanska vlada traži trajni prekid vatre i povlačenje izraelskih trupa iz južnog Libana. Izrael kaže da je uspostavio “sigurnosnu zonu” u tom području, što libanski dužnosnici opisuju kao okupaciju libanskog teritorija, pišu Vijesti..

