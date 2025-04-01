Trump: Normalna država dopustila bi prolazak razaračima, ali Iran vode luđaci

Tri američka razarača vrlo su uspješno prošla kroz Hormuški moreuz pod paljbom. Na tri razarača nije bilo nikakve štete, ali iranski napadači pretrpjeli su veliku štetu. Potpuno su uništeni, zajedno s brojnim malim brodovima kojima pokušavaju nadoknaditi svoju potpuno desetkovanu mornaricu. Ti su brodovi brzo i učinkovito potopljeni.

Na naše razarače ispaljene su rakete, ali su lako oborene. Isto tako, pojavili su se dronovi koji su spaljeni još u zraku. Padali su u okean prekrasno, poput leptira koji pada u svoj grob! Normalna država dopustila bi tim razaračima prolazak, ali Iran nije normalna država. Vode ga LUĐACI i, kad bi imali priliku upotrijebiti nuklearno oružje, učinili bi to bez ikakve sumnje.

Ali, tu priliku nikada neće dobiti i, kao što smo ih ponovo porazili, tako ćemo ih u budućnosti udariti još jače i mnogo nasilnije ako brzo ne potpišu sporazum! Naša tri razarača, sa svojim sjajnim posadama, sada će se ponovo pridružiti našoj pomorskoj blokadi, koja je doista ‘čelični zid'”, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Prema saopćenju američke vojske, incident se dogodio dok su američki razarači USS Truxtun, USS Rafael Peralta i USS Mason prolazili Hormuškim moreuzom prema Omanskom zaljevu. “Iranske snage lansirale su više projektila, dronova i manjih plovila prema američkim brodovima tokom prolaska međunarodnim pomorskim putem. Nijedna američka meta nije pogođena”, navodi se u saopćenju,piše Vijesti

Američka vojska tvrdi da je potom neutralizovala prijetnje i izvela napade na iranske vojne objekte povezane s napadima na američke snage. Među pogođenim ciljevima, prema navodima Washingtona, bili su položaji za lansiranje projektila i dronova, komandni centri te sistemi za obavještajno i nadzorno djelovanje.

Fox News objavio je da su gađane iranske luke Kešm i Bandar Abas te iranski pomorski kontrolni punkt Bandar Kargan u Minabu. Američka vojska poručila je da SAD “ne traži eskalaciju sukoba”, ali da ostaje spreman zaštititi američke snage u regiji.

