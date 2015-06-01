Iran tvrdi: Raketirali smo tri američka razarača kod Hormuškog moreuza

Objavljeno prije 6 minuta

Tri američka ratna razarača u blizini Hormuškog moreuza bila su meta iranske mornarice, objavila je iranska novinska agencija Tasnim.

Ranije su iranski državni mediji objavili da su američke vojne pomorske jedinice koje djeluju u Hormuškom moreuzu bile izložene iranskom raketnom napadu nakon što je američka vojska, prema tvrdnjama Teherana, napala iranski naftni tanker.

Iranski mediji navode i da su američki vojni brodovi nakon pretrpljene štete bili prisiljeni povući se iz tog područja.

Prema istim izvorima, američki borbeni avion dan ranije onesposobio je iranski tanker koji je navodno pokušao probiti američku blokadu i uploviti prema iranskoj luci.

Sjedinjene Američke Države zasad se nisu službeno očitovale o tvrdnjama da su njihovi razarači bili meta iranskog napada,piše Vijesti


