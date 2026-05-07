Mamdani žestoko udario na sajam izraelskih nekretnina: “To je dio istiskivanja Palestinaca iz njihovih domova”

Gradonačelnik Njujorka (New York) Zohran Mamdani osudio je održavanje sajma izraelskih nekretnina u sinagogi Park East, navodeći da se na njemu promovirala prodaja zemljišta na okupiranoj Zapadnoj obali.Mamdani je tokom obraćanja novinarima izjavio da su na događaju nuđena zemljišta u izraelskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali, za koja Ujedinjene nacije smatraju da su u suprotnosti s međunarodnim pravom.

– Kada imamo sajam nekretnina koji promoviše prodaju zemljišta, uključujući zemljište u okupiranoj Zapadnoj obali u naseljima koja krše međunarodno pravo, s tim se čvrsto ne slažem – kazao je.

Dodao je kako veliki broj stanovnika Njujorka dijeli isti stav, jer smatraju da je takva prodaja dio šireg procesa raseljavanja Palestinaca.

Kontinuirani napor

– Također vjerujem da se mnogi Njujorčani snažno ne slažu s tim jer je to u centru kontinuiranog napora da se Palestinci istisnu iz svojih domova – rekao je.

Protest ispred sinagoge u utorak organizirala je grupa Palestinian Assembly for Liberation, poznata i kao Pal-Awda, a na okupljanju se pojavilo nekoliko stotina demonstranata.Organizatori sajma reklamirali su nekretnine u naseljima Kfar Eldad i Karnei Shomron, uz ponudu poreznih i hipotekarnih savjeta potencijalnim kupcima. Policija je demonstrante držala podalje od mjesta događaja uz jake snage osiguranja i postavljene barikade.

Iz Pal-Awde su optužili njujoršku policiju za nasilno okruživanje demonstranata, korištenje biber-spreja te grubo guranje okupljenih građana. Mamdani, ipak, nije kritikovao postupanje policije, ističući da je omogućeno i pravo na protest, ali i siguran ulazak i izlazak iz vjerskog objekta.

Kršenje zakona

Ova grupa dodatno tvrdi da je događaj uključivao strogu provjeru učesnika prema vjerskim i političkim kriterijima, što bi moglo predstavljati kršenje američkog Zakona o pravednom stanovanju i saveznih propisa protiv diskriminacije,piše Avaz

Palestinski pravnici i aktivisti još su u martu 2024. godine zatražili od državne tužiteljice Njujorka reviziju i istragu prodaje zemljišta iz izraelski okupiranih područja građanima Njujorka, ali, kako navode, odgovor do danas nisu dobili.Mamdani je ponovio i da “nema tolerancije prema antisemitizmu”, poručivši da se kritika politike određene vlade mora jasno odvojiti od mržnje prema pripadnicima bilo koje vjere.

