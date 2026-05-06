Jak zemljotres pogodio Iran…

Zapadni dio Irana rano u srijedu pogodio je potres magnitude 5 prema Richteru. Prema izvješću Seizmološkog centra Sveučilišta u Teheranu, epicentar je zabilježen u blizini grada Gilan-e Gharb, na dubini od devet kilometara.

Trenutna situacija na terenu

Iako je podrhtavanje, koje se dogodilo dvadesetak minuta nakon ponoći po lokalnom vremenu, uznemirilo stanovništvo, prve informacije ukazuju na to da nema ljudskih žrtava niti značajne materijalne štete.



Povijest seizmičkih aktivnosti u Iranu

Iran je država koja se nalazi na trusnom tlu, ispresijecana brojnim rasjednim linijama, što je čini iznimno podložnom čestim seizmičkim aktivnostima. Kroz povijest su ove prirodne katastrofe ostavile dubok trag u zemlji:

Tragedija u Bamu (2003.): Jedan od najtežih trenutaka u modernoj povijesti Irana bio je razoran potres magnitude 6,7 koji je gotovo sravnio grad Bam, odnijevši najmanje 34.000 života.

Pokrajina Hormozgan (2022.): Prije dvije godine, južni dio zemlje pogodio je potres jačine 6,1 stupanj. Tada je smrtno stradalo pet osoba, dok je više desetaka građana bilo ozlijeđeno.

Zbog ovakve povijesti, svako novo podrhtavanje u regiji prati se s velikim oprezom, iako ovaj posljednji događaj u Kermanšahu, srećom, nije imao tragične posljedice.

