Iran o sporu oko Hormuškog moreuza poručuje: Tek smo počeli…

Glavni iranski pregovarač u razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama upozorio je u utorak da njegova zemlja “još nije ni počela” u sukobu oko Hormuškog moreuza.

– Dobro znamo da je nastavak postojećeg stanja nepodnošljiv za Ameriku; dok mi još nismo ni počeli – rekao je Mohammad Bagher Ghalibaf u objavi na platformi X.

Ghalibaf, koji je ujedno i predsjednik iranskog parlamenta, naveo je da su potezi SAD i njihovih saveznika ugrozili sigurnost pomorskog saobraćaja, ali je dodao da će se njihovo “zlonamjerno prisustvo smanjiti”.

Predsjednik Donald Trump je više puta zahtijevao da Iran ponovo otvori moreuz, koji je prije rata bio otvoren i koji Teheran smatra ključnom polugom pritiska.

U nedjelju je Trump najavio ono što je nazvao “Project Freedom”, operaciju koja bi trebala pomoći brodovima neutralnih država da napuste Perzijski zaljev, opisujući to kao humanitarnu misiju za pomoć posadama koje su ostale blokirane, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari