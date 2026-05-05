Ukrajina izvela napad duboko u Rusiji: “Napadnuti smo Flamengom”…

Ukrajinske snage izvele su tokom noći opsežan napad projektilima i dronovima na više ruskih regija, pri čemu su, prema navodima ruskih Telegram kanala, pogođeni objekti važni za ruski vojno-industrijski kompleks.

Fotografije i snimke koje su na društvenim mrežama objavili lokalni stanovnici navodno prikazuju požar u postrojenju JSC VNIIR-Progress u Čeboksariju u Čuvaškoj Republici. Riječ je o državnom institutu koji proizvodi komponente za visokoprecizno oružje koje Rusija koristi u napadima na Ukrajinu.

Nakon proglašenja zračne uzbune zbog prijetnje projektilima u tom području čule su se eksplozije u blizini objekta. Ruski Telegram kanali navode da je postrojenje oštećeno projektilom FP-5 Flamingo ukrajinske proizvodnje.

U Čeboksariju povrijeđena jedna osoba

Stanovnici su kasnije, oko 7:30 po lokalnom vremenu, ponovno vidjeli ukrajinske dronove kako pogađaju isti objekt. Guverner regije Oleg Nikolajev objavio je da je u napadu na Čeboksari povrijeđena jedna osoba.

Prema ukrajinskom Glavnom stožeru, institut, koji se nalazi oko 1200 kilometara od ukrajinske granice, razvija i sisteme elektroničkog ratovanja, uključujući antene Kometa koje služe za ometanje satelitskih, radijskih i radarskih signala.

Takve antene koriste se u dronovima tipa Shahed, krstarećim projektilima Iskander-K i modulima za navođene zračne bombe, oružju koje Rusija koristi za napade na vojne i civilne ciljeve u Ukrajini.

NASA-in sistem zabilježio požare na području rafinerije u Kirišiju

Kasnije tokom jutra ukrajinska vojska navodno je izvela i napad na rafineriju nafte u Kirišiju, poznatu kao KINEF, jednu od najvećih u Rusiji po količini prerade. Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko prvo je javio o napadu u neodređenoj industrijskoj zoni u Kirišiju, a potom potvrdio da je glavna meta bila rafinerija.

NASA-in sistem za praćenje požara FIRMS zabilježio je više požara na području rafinerije, što ide u prilog tim tvrdnjama, a na društvenim mrežama pojavile su se i fotografije na kojima se vidi dim iz postrojenja.

Rafinerija u Kirišiju jedna je od tri najveće u Rusiji, s godišnjim kapacitetom prerade od oko 20 do 21 milijun tona sirove nafte. Proizvodi više od 6% ukupne količine rafiniranih naftnih derivata u Rusiji, uključujući gorivo koje koristi vojska.

Drozdenko je također naveo da je iznad Lenjingradske oblasti srušeno 29 dronova. I rafinerija i institut i ranije su bili meta ukrajinskih napada.

Rusija: Oborili smo ukupno 289 dronova

Napadi su dio šire operacije tokom koje su eksplozije prijavljene i na okupiranom Krimu te u ruskim gradovima Voronježu i Kazanju. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da je oboreno pet dronova koji su se približavali ruskoj prijestolnici.

Rusko ministarstvo obrane navelo je da je ukupno srušeno 289 dronova iznad različitih ruskih regija. Zbog napada je najmanje 18 ruskih zračnih luka privremeno obustavilo promet, dok su uzbune proglašene i u regijama udaljenima do 2000 kilometara od rusko-ukrajinske granice.

Ukrajinska vojska zasad se nije službeno oglasila, a razmjeri štete još nisu potpuno jasni. Ukrajina redovito provodi napade dronovima na vojne i industrijske ciljeve u Rusiji.

Dron jučer pogodio stambeni neboder u Moskvi

Projektil Flamingo, koji proizvodi kontroverzna firma Fire Point, Ukrajina koristi od prošlog ljeta, u početku u ograničenom broju slučajeva, no njegova je upotreba učestalija od novembra 2025.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije ga je nazvao “najuspješnijim projektilom” Ukrajine. Riječ je o domaće razvijenom oružju s bojevom glavom od 1000 kilograma i dometom od oko 3000 kilometara.

Najnoviji veliki napad uslijedio je dan nakon što je ukrajinski dron pogodio stambeni neboder u Moskvi, sedam kilometara zapadno od Kremlja i Crvenog trga te tri kilometra od zgrade ruskog ministarstva obrane.

Bio je to jedan od najdubljih udara na stambeni dio središta Moskve od početka ruske invazije, a dogodio se manje od tjedan dana prije vojne parade povodom Dana pobjede 9. maja, pišu Vijesti.

Facebook komentari