Erdogan: Evropa treba Tursku više nego obrnuto

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan uputio je kritike Evropskoj uniji, ističući da u njenim institucijama i dalje postoji, kako je naveo, izražena “strateška sljepoća” prema Turskoj.

“Strateška sljepoća prema Turskoj, nažalost, i dalje jasno postoji u mnogim institucijama Unije”, poručio je Erdogan, naglašavajući da Evropska unija bez Turske kao punopravne članice ne može postati globalni akter niti centar privlačnosti.

Istakao je da Turska nije država čiji se značaj prepoznaje samo u određenim trenucima.

“Mi nismo zemlja čija se vrijednost pamti samo kada je potrebna, na čija se vrata kuca kada je nužno, a koja se u drugim vremenima stavlja po strani. Nikada nismo bili i nikada nećemo biti”, naglasio je.

Dodao je da Evropska unija treba u potpunosti cijeniti konstruktivan pristup Turske.

“Evropska unija mora u potpunosti cijeniti konstruktivan stav Turske i ne smije ga zloupotrebljavati. Treba se suzdržati od poteza i retorike koji bi to doveli u pitanje”, rekao je Erdogan.

Govoreći o globalnim promjenama, upozorio je da se svjetski poredak ubrzano mijenja.

“Neka se ne zaboravi: niti je Turska više stara Turska, niti je svijet isti svijet ograničen sferom utjecaja zapadnih država”, poručio je.

Prema njegovim riječima, u nastajanju je novi globalni sistem u kojem sve veću ulogu imaju regionalna saradnja i novi akteri.

“Gradi se novi svijet, svijet u kojem regionalna saradnja dobija na važnosti, pojavljuju se novi akteri, a globalni sistem se ubrzano razvija prema multipolarnosti”, kazao je.

Erdogan smatra da je Turska među državama koje imaju kapacitet da budu jedan od ključnih faktora u tom novom poretku.

“Turska je među najjačim državama koje su spremne postati jedan od polova ovog novog sistema”, istakao je.

Govoreći o odnosu Evrope i Turske, naveo je da se taj odnos mijenja u korist Ankare.

“Danas je potreba Evrope za Turskom veća nego potreba Turske za Evropom. I ta potreba će sutra biti još veća”, rekao je.

Na kraju je upozorio da se Evropa nalazi pred važnim izborom.

“Evropa je na raskrsnici: ili će rastuću moć i globalnu težinu Turske vidjeti kao priliku da prevaziđe svoje zastoje, ili će dopustiti da isključiva retorika zamrači budućnost Evrope”, poručio je.

Izrazio je i očekivanje da će evropski lideri napustiti predrasude i usmjeriti se na izgradnju ravnopravnih odnosa.

“Naša nada je da će donosioci odluka u Evropi napustiti političke i historijske predrasude i fokusirati se na razvoj iskrenih, stvarnih i ravnopravnih odnosa s Turskom”, zaključio je Erdogan, dodajući da bi takav pristup bio u interesu cijelog kontinenta, pišu Vijesti.

