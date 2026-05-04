Cijene nafte naglo porasle

Brent, globalni referentni standard, porastao je za 3.8 posto na 112.3 dolara po barelu, dok je američki WTI također porastao za sličan iznos, na 105.6 dolara po barelu. Naftom se trguje putem terminskih ugovora, što znači da je riječ o dogovoru o kupovini ili prodaji po unaprijed određenoj cijeni na budući datum. Cijena WTI-a odnosi se na isporuku u junu, dok Brent odražava isporuku u julu.

Cijene su ranije danas nakratko pale nakon što je Bijela kuća objavila plan o usmjeravanju brodova iz Hormuškog moreuza. CENTCOM je tada poručio da će “podržati trgovačke brodove koji žele slobodno prolaziti kroz ovaj ključni međunarodni trgovački koridor”.

Ipak, ostaje sumnja hoće li američka pomorska pratnja biti dovoljna da omogući prolazak većeg broja tankera. Kako navodi Stephen Innes iz investicijske kompanije SPI Asset Management, cijene nafte zasad odražavaju “ne samo poremećaj, nego i rizik da će on potrajati”.

“Washington i Teheran ušli su u nadmetanje koje više nalikuje na izazivanje nego na diplomatiju”, napisao je u bilješci,pišu Vijesti

U međuvremenu, terminski ugovori na američke dionice upućuju na blago slabije otvaranje tržišta, dok su berzovni indeksi u Parizu i Frankfurtu također u padu. U Aziji je južnokorejski indeks Kospi zaključio dan s rastom od 5 posto, potaknut uzletom dionica proizvođača poluvodiča. Berze u Japanu, Kini i Ujedinjenom Kraljevstvu danas su zatvorene zbog državnih praznika.

