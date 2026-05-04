Merz: Trumpove carine pogađaju cijelu EU, ne samo Njemačku

Objavljeno prije 36 minuta

Najavljeno povećanje carina američkog predsjednika Donalda Trumpa na uvoz automobila iz EU nije usmjereno samo na Njemačku, nego na Evropsku uniju u cjelini, poručio je njemački kancelar Friedrich Merz.

“Carine bi se odnosile na cijelu Evropu, a ne samo na pojedine zemlje”, rekao je Merz za njemačku televiziju ARD, dodajući kako je Trump donekle s pravom razočaran što carinski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i EU iz kolovoza 2025. još nije zaključen.

“Otpor tom sporazumu i dalje postoji u Evropskom parlamentu”, istakao je kancelar.

Merz je napomenuo da Trump postaje sve nestrpljiviji jer evropska strana nastavlja iznositi nove uvjete.

“Amerikanci su spremni, a Evropljani nisu”, rekao je, dodajući kako se nada da će konačni dogovor uskoro biti postignut.

U augustu 2025. Trump i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen postigli su okvirni dogovor kojim bi se carine na većinu robe iz EU koja se uvozi u Sjedinjene Američke Države, uključujući automobile i autodijelove, ograničile na 15 posto.

Trump je u petak izjavio da planira od sljedeće sedmice povećati carine na automobile i kamione iz EU na 25 posto, navodeći kao razlog nepoštivanje dogovorenog trgovinskog okvira, pišu Vijesti.


