Merz: Trumpove carine pogađaju cijelu EU, ne samo Njemačku

Najavljeno povećanje carina američkog predsjednika Donalda Trumpa na uvoz automobila iz EU nije usmjereno samo na Njemačku, nego na Evropsku uniju u cjelini, poručio je njemački kancelar Friedrich Merz.

“Carine bi se odnosile na cijelu Evropu, a ne samo na pojedine zemlje”, rekao je Merz za njemačku televiziju ARD, dodajući kako je Trump donekle s pravom razočaran što carinski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i EU iz kolovoza 2025. još nije zaključen.

“Otpor tom sporazumu i dalje postoji u Evropskom parlamentu”, istakao je kancelar.

Merz je napomenuo da Trump postaje sve nestrpljiviji jer evropska strana nastavlja iznositi nove uvjete.

“Amerikanci su spremni, a Evropljani nisu”, rekao je, dodajući kako se nada da će konačni dogovor uskoro biti postignut.

U augustu 2025. Trump i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen postigli su okvirni dogovor kojim bi se carine na većinu robe iz EU koja se uvozi u Sjedinjene Američke Države, uključujući automobile i autodijelove, ograničile na 15 posto.

Trump je u petak izjavio da planira od sljedeće sedmice povećati carine na automobile i kamione iz EU na 25 posto, navodeći kao razlog nepoštivanje dogovorenog trgovinskog okvira, pišu Vijesti.

