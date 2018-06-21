Svijet

Izraelski ministar najavio nastavak rata sa Iranom: “Imamo historijsku priliku…”

6.2K  
Objavljeno prije 1 sat

Ministar odbrane Izraela Israel Katz izjavio je da bi Tel Aviv uskoro mogao nastaviti rat protiv Irana kako bi postigao svoje ciljeve te da je Iran “primio vrlo teške udarce tokom protekle godine”.

Dodao je da je riječ o udarcima koji su godinama odgađani u svim oblastima.

“Izazovi s kojima se suočavamo će se intenzivirati, a istovremeno imamo historijsku priliku da promijenimo regionalnu stvarnost”, dodao je.

Katz je također naznačio da američki predsjednik Donald Trump i premijer Benjamin Netanyahu predvode napore za postizanje ciljeva rata kako bi se osiguralo da Iran “ne predstavlja prijetnju postojanju Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i slobodnog svijeta za generacije koje dolaze”,pišu Vijesti


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh