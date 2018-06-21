Objavljeni novi detalji stravičnog ubistva kojeg je izvršio pjevač: Koristio motorne pile i kavez za spaljivanje

Nove detalje postupka koji se vodi protiv američkog pjevača D4vda, optuženog za ubistvo 14-godišnje Celeste Rivas Hernandez, objavilo je tužilaštvo okruga Los AnđelesTužioci navode da je Dejvid Entoni Burk (David Anthony Burke), koji nastupa pod imenom D4vd, prošle sedmice optužen za ubistvo prvog stepena, seks s osobom mlađom od 14 godina i sakaćenje ljudskih ostataka. Prema tim navodima, znao je da je Celeste Rivas Hernandez maloljetna dok je s njom nastavljao seksualni odnos.

Tužilaštvo tvrdi da je djevojčicu 23. aprila prošle godine dovezao Uberom do kuće koju je iznajmljivao u Hollywood Hillsu, nakon što je, kako se navodi, zaprijetila da će otkriti informacije o njihovoj vezi i tako mu uništiti karijeru.

– Znajući da mora ušutkati žrtvu prije nego što uništi njegovu muzičku karijeru, vrlo brzo nakon njenog dolaska u njegov dom optuženi je više puta izbo žrtvu i stajao dok je krvarila. Ni u jednom trenutku nije pozvao policiju niti je odveo u hitnu pomoć da pokuša spasiti njen život – navedeno je u sudskim dokumentima,piše Avaz

On je potom pokušao prikriti tragove, putovao prema Santa Barbari zbog uklanjanja dokaza, naručivao lopatu, dvije motorne pile, vreću za tijelo, vreće za veš, bazen na napuhavanje i takozvani “burn cage” (kavez, odnosno kontejner za spaljivanje, koji je inače namijenjen sigurnom i efikasnom spaljivanju dvorišnog otpada) pod lažnim imenom Victoria Mendez. Tužioci tvrde da je tijelo raskomadao u garaži i dijelove smjestio u prednji prtljažnik svog automobila, gdje su posmrtni ostaci kasnije pronađeni.

Također je navedeno da je D4vd upoznao Celeste 2021. kada je imala 11 godina, a da su seksualni odnos započeli u novembru 2023. kada je ona imala 13, a on 18 godina. Odbrana je odbacila sve tačke optužnice i zatražila da se preliminarni podnesak zapečati, ali je sud to odbio. Naredno ročište zakazano je za 12. maja, dok je preliminarno saslušanje zatraženo za 26. maja.

