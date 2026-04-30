Kraj “njemačkog sna”? Talas masovnih otkaza u Njemačkoj direktno pogađa hiljade radnika iz BiH

Takozvani barometar zapošljavanja koji Ifo ažurira mjesečno, pokazatelj je pao za još dva poena, na najnižu vrijednost u skoro šest godina.

“Geopolitička neizvjesnost utiče na personalno planiranje preduzeća”, rekao je ekspert minhenskog instituta Klaus Wohlrabe. “Više radnih mjesta biće ukinuto nego što će ih biti otvoreno.”

Svjetsku privredu najsnažnije opterećuje bliskoistočni sukob, koji je na nepredvidiv rok zatvorio Hormuški moreuz, odnosno prolaz oko petine sve nafte ka globalnom tržištu, piše dpa.

Sumornu prognozu kretanja na njemačkom tržištu rada nešto ranije je objavio i Institut za istraživanje rada i zanimanja (IAB).

Redukcija radne snage je u planovima praktično svih privrednih sektora, od industrije, preko veletrgovine i maloprodaje. Indeks trenda u sektoru usluga je najniži od početka pandemijske krize.

Logistika se muči da izađe na kraj sa naraslim troškovima, isto kao i turizam.

“Održivo poboljšanje na tržištu rada može da se očekuje tek kada popusti neizvjesnost,” rekao je Wohlrabe.

