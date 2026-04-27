Trump: Nisam bio zabrinut, Melania je prva shvatila o čemu se radi…

Donald Trump izjavio je da nije osjećao zabrinutost kada je tokom subotnje večere dopisnika Bijele kuće obaviješten o pucnjavi. U razgovoru za CBS u nedjelju navečer rekao je kako manifest napadača, koji je poslao porodici prije incidenta, ukazuje na to da se radi o “psihički nestabilnoj osobi”.

– Nisam bio zabrinut. Svjestan sam kakav je život – živimo u haotičnom svijetu – rekao je Trump u emisiji “60 minuta”, dan nakon pucnjave u jednom hotelu u Washingtonu.

Prema američkim medijima, osumnjičeni je 31-godišnji Cole Tomas Allen, koji je uhapšen nakon što je, prema policijskim navodima, pucao u blizini sigurnosne kontrolne tačke. Očekuje se njegovo pojavljivanje pred sudom.

Trump se osvrnuo i na reakciju prve dame Melanie Trump, koja je sjedila pored njega u trenutku incidenta. Naveo je da je ona među prvima shvatila da se radi o pucnjavi, dok je on u početku pomislio da je riječ o padu poslužavnika. Dodao je da je djelovala potreseno, ali je reagovala smireno i pribrano.

Govoreći o vlastitoj reakciji, predsjednik je rekao da je želio vidjeti šta se dešava kada su agenti Tajne službe Sjedinjenih Država počeli ulaziti u prostoriju. “Tada smo shvatili da bi situacija mogla biti ozbiljna”, kazao je.

Trump je u intervjuu kritikovao novinarku Norah O’Donnell nakon što je pročitala dio manifesta napadača, u kojem su iznesene optužbe na njegov račun. Predsjednik je te tvrdnje odbacio, naglasivši da dolaze od, kako je rekao, “bolesnog čovjeka”.

Na pitanje da li bi ovaj događaj mogao ublažiti napete odnose s medijima, Trump je odgovorio da neslaganja i dalje postoje. Ipak, najavio je mogućnost ponovnog održavanja večere za mjesec dana, uz još strožije sigurnosne mjere, pišu Vijesti.

