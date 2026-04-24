Zdravlje Trumpa u fokusu: Evo šta je otkrio

Govoreći u emisiji “Squawk Box” na CNBC kanalu, kritikovao je bivšeg predsjednika Amerike Džoa Bajdena, za kojeg je rekao da “nije mogao hodati uz stepenice”.

“Zaboravite na silazak, nije mogao hodati uz stepenice. Padao je posvuda. Moram biti oprezan jer ako se spotaknem ili padnem, biće to najveći…” pa je prećutao.

Nastavio je Tramp:

“Zato kad izađem iz tih aviona, hodam lijepo i polako. Ne želim postavljati nikakve rekorde u brzini”, objasnio je Tramp.

Bajden se, primjera radi, spotakao na stepenicama predsjedničkog aviona Air Force One ubrzo nakon što je postao predsjednik, jednom je pao na pozornici i spotakao se ili nakratko izgubio ravnotežu na stepenicama još oko tri puta u javnosti.

Tramp je snimljen u julu prošle godine kako se spotiče na stepenicama do Air Force One i mučio se s hodanjem u ravnoj liniji tokom nekoliko javnih nastupa.

Američki čelnik rijetko priznaje zabrinutost zbog svog zdravlja, koja je više puta izražena otkako je ponovo preuzeo dužnost u januaru.

Trampov ljekar, Šon Barbabela, rekao je da Tramp uzima oko 325 mg aspirina dnevno kako bi spriječio srčani ili moždani udar. Prosječna doza je otprilike 100 mg.

Predsjednik je za “Wall Street Journal” rekao: “Kažu da je aspirin dobar za razrjeđivanje krvi, a ne želim da mi kroz srce teče gusta krv.”

Još je dodao predsjednik Amerike:

“Želim da mi kroz srce teče lijepa, rijetka krv. Ima li to smisla? Radije bi da uzmem manji, ali ja uzimam veći, ali to radim godinama, i ono što uzrokuje jestw da se pojave modrice.”

Bijela kuća takođe se osvrnula na Trampove modrice na ruci, tvrdeći da su nastale od “čestog rukovanja”, prenosi “Metro”.

